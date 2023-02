Gipfeltreffen der Weltmarktführer Was Schraubenkönig Würth von seinen Enkeln gelernt hat

Würth sieht sich selbst „nicht als Familientyrann, sondern als Familienmoderator“, sagt er. Als er am Dienstagabend beim Gipfeltreffen der Weltmarktführer der WirtschaftsWoche erscheint, überwiegt die Rolle des Vaters und Großvaters. Würth spricht voller Stolz von den guten Noten seiner Enkelin an und bezeichnet Tochter Bettina, die inzwischen über 60 Jahre alt ist, als „Bienchen“ und „Rebell“. Seine Enkelsöhne Benjamin und Sebastian tadelt er für die fehlende Krawatte in seiner Abwesenheit, Enkeltochter Maria für ihre Wahl zur Hose statt zum Rock. Dabei habe er, so berichtet Würth, zumindest was die Krawatte angeht von seinen Enkeln dazu gelernt: Inzwischen pflege er eine „gewisse Großzügigkeit“ gegenüber Menschen, die keine Krawatte tragen.