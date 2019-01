Guido Kerkhoff Thyssenkrupp-Chef: Folgen des Brexits wären beherrschbar

Zudem stehen bald Personalien im Aufsichtsrat an: Hans-Peter Keitel verlasse das Gremium, sagte Kerkhoff der „Rheinischen Post“. Ein Sprecher bestätigte dies gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings sei Keitels Entscheidung nicht mehr rechtzeitig gefallen, um bereits in der Hauptversammlung am 1. Februar einen Nachfolger benennen zu können. „Aber die Suche ist angelaufen“, sagte der Sprecher.

Eine andere Personalie steht dagegen schon auf der Agenda: In der Versammlung am Freitag soll die Unternehmensberaterin und ehemalige Bosch-Managerin Martina Merz (55) in den Aufsichtsrat gewählt und anschließend als Kandidatin für den Vorsitz des Kontrollgremiums vorgeschlagen werden.