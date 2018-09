„Handvoll ernsthafte Interessenten“ Investor für Bavaria Yachtbau in Sicht

Bavaria Yachts meldete am Amtsgericht Würzburg ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung an. Als Sachwalter übernahm der erfahrene Insolvenzspezialist Hubert Ampferl von Dr. Beck & Partner die Oberaufsicht über die Rettungsmission. Dr. Beck & Partner gehört ebenso wie Brinkmann und Partner zu den führenden deutschen Insolvenzkanzleien. Brinkmann und Partner gelten zudem als Spezialisten für maritime Rettungsmissionen. Kanzleigründer Berthold Brinkmann war etwa bei Sietas, Nordseewerke und P+S im Einsatz. Sein Sohn Tobias arbeitete mit Brinkmann-Partner Christoph Morgen bei der Havarie der Reedereigruppe Rickmers Hand in Hand. Da passt Bavaria gut ins Portfolio. Der Verkaufsprozess des Bootsbauers wurde von One Square Advisors aufgesetzt. Arnold Büssemaker, Partner von Heuking, berät im M&A-Prozess die Sanierungscrew.