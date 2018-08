Insolvenzverwalter-Ranking Das sind die führenden Insolvenzkanzleien im ersten Halbjahr 2018

Auch bei Modemarke Bench zierte zuletzt die Trendfarbe Rot die Bilanzen. Im Mai meldete das britische Label Insolvenz an. Der deutsche Ableger folgte und landete bei Rolf Pohlmann von Pohlmann Hofmann. Er attestierte vor allem dem amerikanischen Finanzinvestor und Berater Gordon Brothers grob unsportliches Verhalten. Gordon Brothers hatte Anfang Juli die Markenrechte an Bench übernommen. Die neuen Eigentümer hätten auf Vorschläge, die Filialen weiter zu führen, nicht reagiert, so der Insolvenzverwalter, dessen Kanzlei insgesamt 30 Verfahren verbuchte.