Insolvenzrecht: Unternehmensziel: Wiederauferstehung

2. Baden-Württemberg ist Esug-Land, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern bleiben regeltreu.

„Deutschlandweit zeigt sich ein großes Gefälle: In Baden-Württemberg und Sachsen ist der Anteil an Eigenverwaltungsverfahren am höchsten, in Hessen und Mecklenburg-Vorpommern am niedrigsten“, sagt BCG-Mann Wolf. So wurden 4,2 Prozent aller Insolvenzen in Baden-Württemberg seit Start der Reform in Eigenverwaltung durchgeführt. Auch der Freistaat Sachsen (4,0 %) und das Saarland (3,7 %) liegen vorne in der Auswertung, während in Bremen, Hamburg, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern nach wie vor die 2-Prozent-Schwelle unterschritten wird.