Hauptversammlung: Stellantis will E-Autoabsatz kräftig steigern

Der Absatzanteil von reinen E-Autos sowie Hybridwagen solle in Europa von 14 Prozent in diesem Jahr bis auf 70 Prozent 2030 steigen, erklärte Carlos Tavares, der Chef des aus der Fusion von PSA (Peugeot, Citroen, Opel) aus Frankreich mit dem italienisch-amerikanischen Hersteller Fiat Chrysler hervorgegangenen Konzerns, auf der ersten Hauptversammlung am Donnerstag.