Industriekonzern Gea findet mit Ex-Schuler-Chef neue Konzernleitung

DüsseldorfDer Anlagenbauer Gea hat nach längerer Suche einen Nachfolger für seinen scheidenden Vorstandschef Jürg Oleas gefunden. Der Aufsichtsrat habe den ehemaligen Schuler-Chef Stefan Klebert mit Wirkung zum 15. November in den Vorstand berufen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Der 53-Jährige werde dann im Februar an die Spitze des Unternehmens aufsteigen. Oleas werde nach dem Jahresabschluss und entsprechender Übergabe zeitgleich abdanken.