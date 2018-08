Industriekonzern: IG Metall und Cevian gehen bei Thyssen-Krupp aufeinander zu

Cevian war bislang von vielen Arbeitnehmervertretern auf Ablehnung gestoßen und als ein rein am Profit orientierter Investor, als sogenannte „Heuschrecke“, kritisiert worden. Die Schweden halten 18 Prozent an Thyssen-Krupp und spielen neben der Krupp-Stiftung mit 21 Prozent und der mächtigen IG Metall eine entscheidende Rolle im Konzern, der in den vergangenen Wochen zunächst vom Rücktritt des langjährigen Vorstandschefs Heinrich Hiesinger und dann vom Abgang des Aufsichtsratschefs Ulrich Lehner erschüttert wurde.