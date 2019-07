Industriekonzern: Siemens soll marodes Stromnetz in Nigeria stabilisieren

AbujaNigeria will sein heruntergekommenes Stromnetz mit Hilfe von Siemens auf Vordermann bringen. Die „verlässliche“ Stromversorgung solle damit bis 2023 fast verdreifacht werden, kündigte Staatspräsident Muhammadu Buhari am Montag nach einem Treffen mit Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser in der Hauptstadt Abuja an.