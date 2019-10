Internet-Autohandel: Bieterkampf um Autoscout24 – Milliardengebote erwartet

Autoscout24 steht für etwa ein Drittel der Erlöse des Konzerns, der an der Börse mit 5,7 Milliarden Euro bewertet wird. Ein Scout24-Sprecher sagte am Mittwoch, die strategische Überprüfung dauere an. „Es gibt noch keine Entscheidung, welchen Weg wir gehen.“ Hartmann will sich Ende November dazu äußern. In Unternehmenskreisen hieß es aber, eine Vorentscheidung könne auch früher fallen, wenn die Gebote hoch genug seien.