Interview: Neuer Strabag-Chef verordnet Baukonzern ehrgeizige Ziele

Er verwies auf den Infrastrukturplan von Deutschland, der bis 2030 Investitionen von 270 Milliarden Euro vorsieht. „Die Deutsche Bahn schiebt ein Investitionsvolumen von 90 Milliarden Euro vor sich her, die Gelder sind da und warten darauf ausgegeben zu werden“. Die deutsche Strabag mit Sitz in Köln, die zur Gänze zur Konzernmutter in Wien gehört, ist Marktführer im Straßenbau.

Eines der größten Projekte wickelt der Konzern derzeit in Großbritannien ab, wo die Hochgeschwindikeits-Bahnstrecke zwischen London und Birmingham gebaut wird. Darüber hinaus gebe es in Kanada mehrere Großprojekte. „Das verschafft uns eine gewisse Strahlkraft und diese Chance wollen wir nutzen, um eine Flächenpräsenz aufzubauen“, so Haselsteiner. Auch nach Zukäufen sehe man sich um, die „Kriegskasse“ sei schließlich gut gefüllt. Mittelfristig sei auch eine Expansion in die USA denkbar und langfristig brauche es auch eine Afrika-Strategie.