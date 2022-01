Investorenvertrag: SAP-Gründer Hopp baut Curevac-Großaktionär Dievini um

Hopp hält 46 Prozent an Curevac, davon knapp 42 Prozent über Dievini. Der Milliardär ist seit 2005 an Curevac beteiligt. Die Start-up-Firma galt als einer der großen Hoffnungsträger bei der Entwicklung eines Coronavirus-Impfstoffs, erlitt aber zunächst einen Fehlschlag, weil das Serum nicht wie erhofft wirkte. Die zu je 16 Dollar ausgegebenen Aktien waren an der US-Technologiebörse Nasdaq bis auf 133 Dollar gestiegen, sind aber nach dem Rückschlag heute nur noch 27 Dollar wert. Am Donnerstag gaben sie um fünf Prozent nach.