Jahresbilanz von Siemens „Dass wir eine Wachstumsaktie sind, ist noch nicht angekommen“

Zunächst wollte Busch laut Insidern gar nichts davon wissen, sich an der Stützungsaktion zu beteiligen. Erst am Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde der Durchbruch verkündet. Letztlich nahm Siemens mit einem Bündel von Aktionen an der Absicherung der von Siemens Energy benötigten Garantien durch die Bundesregierung teil. Dies wird Siemens weitere Anteile an der stark wachsenden, börsennotierten Landesgesellschaft in Indien verschaffen – zum Discountpreis. Geradezu erleichtert wirkt Busch, als er darüber spricht. „Letztlich streben wir an, innerhalb von vier bis fünf Jahren wieder einen Anteil von 75 Prozent an der Siemens Limited Indien zu halten.“