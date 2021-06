Japan Mutmaßliche Fluchthelfer von Ex-Manager Ghosn bekennen sich schuldig

Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, Ghosn in einer Kiste, die für Musikinstrumente deklariert war, versteckt und per Privatjet außer Landes gebracht zu haben – wissend, dass dies gegen Ghosns Kautionsauflagen verstößt. Ghosn war auf diese Weise zunächst in die Türkei und dann nach Beirut gelangt. Der ehemalige Vorstandschef des französisch-japanischen Autobündnisses Renault-Nissan-Mitsubishi war am 19. November 2018 in Tokio unter anderem wegen Verstoßes gegen Börsenauflagen festgenommen und angeklagt worden.