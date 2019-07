Kaeser twittert zur Sea Watch „Er darf das nicht“

Herr Sprenger, Siemens-Chef Joe Kaeser hat vergangenen Sonntag auf Twitter seine Solidarität mit Carola Rackete kundgetan, der deutschen Kapitänin des Seenotrettungsschiffs „Sea Watch 3“, die mit 40 Geflüchteten an Bord in Lampedusa angelegt hat und bei Ankunft festgenommen wurde. Kaeser hat viel Kritik, aber auch Lob auf Twitter dafür erhalten. Hätten Sie ihm von diesem Tweet abgeraten?

Ja. Ich hätte keine Sekunde gezögert. Denn er ist schlecht beraten aus verschiedenen Gründen. Zunächst trägt der Tweet bei zur allgemeinen Moralisierung, die sich in der westlichen Gesellschaft wie ein Spaltpilz ausbreitet. Man stürzt sich auf alles, was sich tribunalisieren lässt. Und die Wirtschaft beugt sich dem auch. Wo Kaeser sich in Bereiche hineinbewegt, in denen er als oberster Repräsentant eines Wirtschaftsunternehmens nichts zu suchen hat, da öffnet er umgekehrt die Tore der Wirtschaft gegen jede Form von Moralisierung. Wir haben im Wirtschaftssystem nur einen zentralen Wert: den Kunden, der in freier Entscheidung und unter Einhaltung der Gesetze für unsere Produkte und Dienstleistungen zahlt oder nicht zahlt – alles andere muss man den Kirchen überlassen. Die grundsätzliche Neutralität des Wirtschaftens, des Tauschens und Handelns ist doch gerade ein immenser Beitrag zur Friedensstiftung.