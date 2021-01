Konzern in der Krise Liberty Steel greift nach Thyssenkrupps Stahlsparte

Der Stahlindustrie machen seit Jahren Überkapazitäten, Preisdruck und immer schärfere Klimaschutzauflagen zu schaffen. Die Corona-Krise mit den Einbrüchen bei Kunden wie den Autoherstellern und dem Maschinenbau hat die Branche noch tiefer in die Krise rutschen lassen. Eine Konsolidierung lässt seit Jahren auf sich warten. Eine Fusion von Thyssenkrupp und Tata Steel Europe war am Widerstand der EU-Wettbewerbshüter gescheitert.



