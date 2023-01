Konzernumbau Thyssenkrupp-Aufsichtsräte uneins über strategische Ausrichtung

Martina Merz, seit 2019 Thyssenkrupp-Vorstandsvorsitzende, will den Konzern in eine Unternehmensgruppe („Group of Companies“) umbauen. Zu den zentralen Zielen der Strategie gehört es, die Stahlsparte, Thyssenkrupp Steel Europe, und die Schiffbausparte, Thyssenkrupp Marine Systems, abzuspalten und den Elektrolyseur-Hersteller Nucera an die Börse zu bringen. Keines dieser Ziele ist bisher umgesetzt worden. Der Vorstand um Merz macht für die Verzögerung die Coronapandemie, die Halbleiterkrise und den Krieg in der Ukraine verantwortlich.