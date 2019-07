Lichttechnik-Konzern Finanzinvestoren bieten 3,4 Milliarden Euro für Osram

Den Mitarbeitern von Osram haben die Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle Insidern zufolge Standort- und Beschäftigungsgarantien für die Zeit nach einer Übernahme des Lichttechnik-Konzerns gegeben. Auch eine Zerschlagung des Unternehmens werde in der Investorenvereinbarung ausgeschlossen, über die am Donnerstag im Aufsichtsrat gesprochen werden soll, sagten zwei mit dem Papier vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Der Firmensitz bleibe in München. „Man muss aber erst einmal genau prüfen, was die Garantien wirklich wert sind“, sagte einer der Insider. Ausgeschlossen sei ein Stellenabbau dadurch nicht. Ein andererer sprach von „Garantien light“. Die Standortgarantien fußten auf der Vereinbarung, die Osram vor Jahren mit den Gewerkschaften geschlossen hatte. Osram, die IG Metall und die Bieter wollten sich dazu nicht äußern.