Osram „Ja, was denn nun?“

Im zuletzt stark gewachsenen Halbleiter-Geschäft reduziert Osram die Belegschaft in Regensburg um rund 500 Mitarbeiter. Aufsichtsratschef Bauer stellte sich hinter Berlien: Er habe „die angemessenen Maßnahmen getroffen: er hat die Investitionsplanung zurückgenommen, er passt die Kapazitäten in der Fertigung an, er reduziert Funktionskosten.“ Mittelfristig werde das die Wettbewerbsfähigkeit von Osram stärken. Die Aktionäre stimmen auch über den Gegenantrag eines Betriebsrats ab, der die Dividende auf einen Cent senken will. „Um die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der Osram Opto Semiconductors zu gewährleisten, fordere ich, diese Mittel zum Erhalt der Stellen in der Entwicklung einzusetzen.“ Der Vorstand will 1,11 Euro je Aktie ausschütten.