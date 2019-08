Maschinenbauer: Heideldruck-Chef verteidigt seinen Umbauplan

Frankfurt Der Chef von Heidelberger Druckmaschinen ist der wachsenden Kritik an seiner Unternehmensführung entgegen getreten. „Wir stehen deutlich besser und zukunftsorientierter da, als es von einigen gesehen und dargestellt wird“, sagte Vorstandschef Rainer Hundsdörfer am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Der Weltmarktführer für Bogenoffsetdruckmaschinen sei nicht in einem „Restrukturierungsmodus“ mit gravierendem Personalabbau. Die Beschäftigung soll jedoch über den Abbau von Überstunden, Kurzarbeit und Altersteilzeit der zurzeit geringeren Nachfrage in Europa angepasst werden.