Mischkonzern: General Electric macht Millionen Dollar Verlust

Boston Der angeschlagene US-Industriekonzern General Electric (GE) ist wieder in die roten Zahlen geraten. Im zweiten Quartal fiel im fortgeführten Geschäft ein Verlust von 291 Millionen US-Dollar (261 Millionen Euro) an, wie der Siemens-Rivale am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahreszeitraum gab es noch einen Gewinn von 679 Millionen Dollar.