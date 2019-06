Monsanto-Übernahme: Bayer will Glyphosat-Prozesse mit Aufsichtsratsausschuss in den Griff bekommen

LeverkusenBayer will sein Glyphosat-Problem mit einem eigens dafür ins Leben gerufenen Ausschuss im Aufsichtsrat in den Griff bekommen. „Der Aufsichtsrat sieht die negativen Auswirkungen, die von der Unsicherheit im Zusammenhang mit den Gerichtsverfahren auf den Aktienkurs und die Wahrnehmung der Stakeholder ausgehen, und wird das Unternehmen dabei unterstützen, den Themenkomplex entschlossen und mit Umsicht voranzubringen“, teilte der Dax-Konzern am Mittwochabend mit.