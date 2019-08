Monsanto und Roundup Bayer: Glyphosat-Prozesse werden vertagt

Bayer bestreitet den Vorwurf, dass Roundup krebserregend sei und belegt dies mit zahlreichen Studien sowie Einschätzungen von Zulassungsbehörden. In mittlerweile drei US-Prozessen wurde Bayer erstinstanzlich zu Schadenersatzzahlungen in Millionenhöhe verurteilt. Bayer hat in allen Fällen angekündigt, in Berufung zu gehen. Insgesamt sind in den USA derzeit über 18 000 Roundup-Klagen gegen Monsanto anhängig.