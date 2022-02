Münchner Chip-Zulieferer Siltronic gibt sich dank Halbleiter-Boom selbstbewusst

Siltronic-Chef Christoph von Plotho sieht für den Münchner Chip-Zulieferer auch nach dem Scheitern des Verkaufs nach Taiwan eine rosige Zukunft. „Wir sehen uns jetzt aber in einer guten Ausgangsposition, auch als selbständiges Unternehmen weiter erfolgreich zu bleiben“, sagte er am Mittwoch bei der Vorlage der Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr. Dank des Halbleiter-Booms in der Corona-Pandemie hat der Hersteller von Siliziumscheiben (Wafer) für die Chip-Produktion seine im Herbst nach oben geschraubten Umsatz- und Gewinnerwartungen noch übertroffen.