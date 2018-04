Neue Abgasreinigung: Bosch will den Diesel retten – diese 11 Fragen bleiben

Ungeachtet der Dieselproblematik spielt Bosch bei den Zukunftstechnologien wie Elektromobilität und autonomes Fahren ganz vorne mit. 2017 hat das Unternehmen 20 Serienaufträge für elektrische Antriebssysteme im Wert von vier Milliarden Euro akquiriert. Von 2020 an erwartet Bosch den Massenmarkt für elektrisches Fahren und will dort führend sein. In China ist dies bereits gelungen.