Nutzfahrzeughersteller: Lieferprobleme machen Lkw-Bauer Volvo schwer zu schaffen

Eine schnelle Besserung sei nicht in Sicht: „Die Lage in der weltweiten Lieferkette für Halbleiter und andere Komponenten bleibt instabil und wird von Unterbrechungen, Unvorhersehbarkeit und mangelnden Frachtkapazitäten geprägt“, sagte Volvo-Chef Martin Lundstedt. „Wir werden deswegen weiterhin Unterbrechungen sowohl in der Lkw-Produktion als auch in anderen Bereichen haben.“