Osram-Übernahme: AMS hat bereits potenzielle Käufer für Osrams Digitalsparte

Die Zusammenlegung der Sparte Opto Semiconductors von Osram und AMS habe laut Everke zwar keine Auswirkung auf deutsche Standorte, allerdings auf Standorte in Asien. „Wir erwarten in Kulim in Asien Arbeitsplätze in dieser Sparte abzubauen“, so Everke. Zudem würde AMS „den einen oder anderen Standort in Asien“ prüfen und dort „gegebenenfalls Mitarbeiter abbauen“. „Gleichzeitig werden wir die Produktion in Regensburg verstärken und dort Personal aufbauen. Wir sehen den Fokus der Stärkung der Produktion in Europa mehr als in Asien“, sagte Everke.



