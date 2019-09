Oxycontin: Pharmakonzern Purdue beantragt Insolvenz wegen Opiod-Klagen

Der US-Pharmakonzern Purdue Pharma, gegen den mehr als 2000 anhängigen Klagen wegen seines süchtig machenden Schmerzmittels Oxycontin anhängig sind, hat Insolvenz beantragt. Mit dem Insolvenzverfahren nach Kapitel elf will Purdue die Klagen beilegen, wie das Unternehmen am Sonntagabend (Ortszeit) in New York mitteilte. Die Firma soll in eine Stiftung der öffentlichen Hand überführt werden.