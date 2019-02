Pedelecs, Motoren, Getriebe, Rahmen Die Profiteure des E-Bike-Booms

Und während die Deutschen beim Kauf von E-Bikes in Europa an erster Stelle stehen, ist die Fahrrad-Infrastruktur laut Krone „40 Jahre zurück“. Es ist eine klare Forderung, die der ADFC deswegen an die Politik richtet: „Wir brauchen Hunderttausende Kilometer von drei bis vier Meter breiten, top-asphaltierten Express-Radwegen quer durch unsere Städte – und raus in die Regionen –, damit der Umstieg auf das effizientere und umweltfreundlichere Verkehrsmittel gelingt. Die Niederlande machen vor, wie es geht.“