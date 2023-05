Personalaufbau: Deutsche Bahn plant Tausende neue Jobs und modernere Bahnhöfe

Die Deutsche Bahn will der schweren Krise des Konzerns mit einem Personalaufbau, mehr Geld für das marode Netz und moderneren Bahnhöfen begegnen. „Wir stellen allein in diesem Jahr 3000 Fachkräfte ein – Bauprojektplaner und -überwacher“, kündigte der für das Netz zuständige Konzernvorstand Berthold Huber in der „Süddeutschen Zeitung“ (Freitagsausgabe) an.