 Pharmabranche: US-Firma bekommt Zulassung für Botox-Rivalen – Aktie hebt ab

Sie waren damit größter Gewinner und der am drittstärksten gehandelte Wert unter den US-Aktien. Evolus erwartet, dass sein Produkt 20 bis 25 Prozent weniger als Botox kosten und in den USA ab Frühjahr dieses Jahres verfügbar sein wird. Die Zulassung des Mittels war in einem vorherigen Anlauf bei der amerikanischen Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde FDA im vergangenen Jahr noch gescheitert.