Pharmaindustrie: Chinesische Kartellwächter geben grünes Licht – Takeda darf britischen Pharmakonzern Shire übernehmen

FrankfurtDie Pharmariesen Takeda und Shire sind ihrem 62 Milliarden Dollar schweren Zusammenschluss einen Schritt näher gekommen. Die Aufsichtsbehörde in China gab am Freitag grünes Licht für die Übernahme des britischen Shire-Konzerns durch die japanische Takeda. Im Juli hatten bereits die US-Behörden den Deal ohne Auflagen abgenickt. Die Kartellwächter in der Europäischen Union (EU) prüfen die Transaktion noch.