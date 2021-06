Pharmakonzern: Astra-Zeneca verlegt deutsche Firmenzentrale nach Hamburg

Der britisch-schwedische Pharmakonzern Astra-Zeneca will den Sitz seiner Deutschland-Zentrale von Wedel (Kreis Pinneberg) ins unmittelbar benachbarte Hamburg verlegen. „Die Planung dafür läuft bereits seit über zwei Jahren. Der genaue Zeitpunkt des Umzuges steht noch nicht fest“, sagte eine Unternehmenssprecherin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet.