Pharmakonzern: Takeda bietet offenbar fast 50 Milliarden Euro für Rivalen Shire

Shire hatte in dieser Woche angekündigt, sein Krebsgeschäft für 2,4 Milliarden Dollar an den französischen Wettbewerber Servier verkaufen. Beide Unternehmen hätten sich darauf geeinigt, teilte Shire am Montag mit. Der Verkauf, dem die Shire-Aktionäre laut Unternehmensangaben nicht zustimmen müssen, soll im zweiten oder dritten Quartal 2018 abgeschlossen werden. Mit der Onkologie-Sparte hatten die Iren im vergangenen Jahr 262 Millionen Dollar umgesetzt.