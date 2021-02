Probleme der Chip-Industrie „Der Chip-Engpass wird sich auf weitere Bereiche ausdehnen“

WirtschaftsWoche: Chips gelten derzeit als Mangelware. In der Autoindustrie führt der Halbleiter-Engpass bereits zu Produktionsstopps. Wie dramatisch ist die Lage?

Markus Golinski: Wir erleben gerade eine größere Knappheit bei Halbleitern für die Autobranche. Das zeigen die Zahlen ganz eindeutig. Marktschätzungen gehen davon aus, das alleine im ersten Quartal die Produktion von rund 1 Million Autos durch fehlende Sensoren und Microcontroller betroffen ist und sich die Lieferzeiten für diese Bauteile mehr als verdoppelt haben. Andererseits sind Produktionsengpässe – wenn auch nicht in diesem Ausmaß – in der Halbleiterindustrie nichts Neues. Erinnert sei nur an die Folgen von früheren Erdbeben in Taiwan und Japan oder die anhaltenden Lieferprobleme bei Microprozessoren von Intel. Die Autoindustrie findet in der Presse klassischerweise viel Gehör. Auch deshalb findet der aktuelle Chip-Mangel in der öffentlichen Diskussion derzeit so viel Widerhall.