Quartalszahlen General Electric übertrifft Erwartungen deutlich

Der mitten im Umbau steckende US-Mischkonzern General Electric (GE) hat mit einem Gewinnsprung überrascht, fürchtet aber ein neues Problem. Das Boeing-Flugzeug 737 MAX, für das GE einen Teil der Triebwerke liefert, sei „ein neues Risiko“, räumte Vorstandschef Larry Culp am Dienstag ein. Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft verdreifachte sich im ersten Quartal auf 954 (2018: 261) Millionen Dollar, wie GE mitteilte. Vor allem die Flugzeugsparte, das Öl- und Gasgeschäft der Tochter Baker Hughes und die Medizintechnik liefen gut. Die kriselnde Kraftwerks-Sparte zog den Gewinn im Industriegeschäft allerdings insgesamt um ein Fünftel nach unten. GE-Aktien legten in New York vorbörslich zehn Prozent zu.