Quartalszahlen Siemens übertrifft die Gewinnerwartungen

„Wir haben auch in diesem Quartal geliefert, was wir versprochen haben, und in weiten Teilen die Erwartungen sogar übertroffen“, sagte Vorstandschef Joe Kaeser. Der Aufsichtsrat hatte am Dienstag beschlossen, die Energiesparte Gas & Power auszugliedern und bis September 2020 an die Börse zu bringen. Auch der Anteil am Windkraft-Konzern Siemens Gamesa soll dort eingebracht werden.