Reifenhersteller: Michelin zahlt Milliarden für kanadische Camso

ParisDer französische Reifenhersteller Michelin geht in Kanada auf Einkaufstour. Der Konzern kündigte am Donnerstag an, für 1,45 Milliarden US-Dollar (knapp 1,3 Milliarden Euro) den Spezialreifenhersteller Camso zu übernehmen. Michelin verspreche sich davon bis 2021 Einspareffekte von 55 Millionen US-Dollar.