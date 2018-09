Rüstungskonzern Rheinmetall zieht in Australien weiteren Großauftrag an Land

DüsseldorfDer Rüstungskonzern Rheinmetall hat in Australien einen weiteren Großauftrag gewonnen. Im Anschluss an einen laufenden Vertrag werde Rheinmetall nun für die australischen Streitkräfte 1000 weitere Militär-Lkw liefern, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Der Auftragswert betrage 430 Millionen Euro.