Sanierung bei Opel: Opel-Betriebsrat gibt sich kampfbereit und spricht von „Propaganda-Krieg“

FrankfurtWolfgang Schäfer-Klug steht seit sechs Jahren an der Spitze des Opel-Betriebsrates. Gerade ist er für vier weitere Jahre in diesem Amt bestätigt worden. Es hat den Anschein, als ob er sich manchmal doch die alten Zeiten zurückwünscht, in denen noch General Motors in Rüsselsheim regierte. „Wir würden gerne wissen, was Carlos Tavares mit Opel vor hat“, beklagt sich Schäfer-Klug über den Vorstandsvorsitzenden seines französischen Mutterkonzerns PSA (Peugeot, Citroën).