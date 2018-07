Siemens-Alstom: Aktionärsberater empfiehlt Ablehnung der Zug-Allianz

Die geplante Zug-Allianz zwischen Siemens Mobility und der französischen Alstom läuft aus der Spur. Nach der Verschiebung der Allianz auf das erste Halbjahr 2019 empfehlen die einflussreichen französischen Aktionärsberater von Proxinvest nun den Alstom-Aktionären, bei der Hauptversammlung am 17. Juli gegen die Allianz zu stimmen: Siemens könne die Kontrolle über den wichtigsten Akteur der Branche in Europa übernehmen, „ohne dafür einen angemessenen Preis zu bezahlen“. Siemens soll an dem Joint Venture 50 Prozent plus eine Aktie halten und darf vier Jahre später auf 52 Prozent erhöhen.