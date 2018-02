Siemens und Mercedes in Thailand: Phuket will den Verkehrskollaps verhindern – mit deutscher Hilfe

Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr allein reichen aus Sicht der Behörden nicht aus, um die Insel für das enorme Wachstum der Tourismusindustrie fit zu machen. In den Räumen der Digitalisierungsbehörde Depa zeigt ein mehrere Meter breiter Bildschirm, wo die Insel gerade an ihre Belastungsgrenze stößt. Der Großbildschirm wertet unter anderem Daten von öffentlichen W-Lan-Hotspots aus, um darzustellen, an welchen Orten sich gerade die meisten Touristen aufhalten.