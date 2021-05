SPAC Autodaten-Start-up Wejo geht an die Börse

28. Mai 2021

Das Start-up Wejo setzt auf das Geschäft mit Auto-Daten. Bild: Bild: dpa

In der zweiten Jahreshälfte soll der Deal stehen: Das Autodaten-Start-up Wejo will mit einer Bewertung von 800 Millionen Dollar an die Börse gehen.