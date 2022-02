Sportwagen: Ferrari profitiert vom Luxustrend – Gewinn steigt und steigt

Die Luxussportwagenbauer stellen derzeit ihre Fahrzeuge auf klimaschonendere Antriebe um. Nicht nur Ferrari, dessen Boliden für röhrende Auspuffe stehen, suchen dabei nach Wegen, um auf Batterieantrieb umzustellen, ohne an Image einzubüßen und weiterhin hohe Preise verlangen zu können. Am weitesten ist Porsche vorangekommen, dessen Anteil an elektrifizierten Antrieben am Absatz weltweit inzwischen bei 24 Prozent liegt.