Staatsgarantien: Milliardenschwerer Kredit für Fiat Chrysler steht offenbar vor Abschluss

Die italienische Regierung dürfte Insidern zufolge Fiat Chrysler (FCA) in Kürze grünes Licht für einen 6,3 Milliarden Euro schweren Hilfskredit zur Bewältigung der Coronakrise geben. Eine Einigung auf die Bedingungen der Staatsgarantien für den bislang größten Hilfskredit in der Pandemie für einen europäischen Autobauer stünden vor dem Abschluss, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters.