Stahlindustrie: Liberty Steel prüft mit Saarstahl und Wurth den Bau von einem Wasserstoff-Stahlwerk

Nach der gescheiterten Übernahme von Thyssenkrupp Steel Europe treibt Liberty Steel mit den Stahlwerken im Saarland Überlegungen für den Bau eines Werks auf Wasserstoffbasis in Frankreich voran. Dritter im Bunde sei die Paul Wurth Gruppe, hieß es am Montag in einer gemeinsamen Presseerklärung. Die Firmen wollten den Bau einer Anlage neben dem Standort von Alvance Aluminium in Dünkirchen prüfen und hätten hierzu eine Absichtserklärung unterzeichnet.