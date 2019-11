Stahlkonzern Mitarbeiter von Thyssen-Krupp wollen demonstrieren

Der Stahl- und Industriekonzern steckt seit langem in der Krise und schreibt rote Zahlen. Nach bisherigen Planungen will der Konzern 6000 Stellen streichen, davon 4000 in Deutschland. Personalvorstand Oliver Burkhard hatte bei der Vorlage der Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr allerdings gesagt, es könne noch nicht ausgeschlossen werden, „dass es mehr Stellen werden, die wir abbauen müssen“.