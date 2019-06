Steigende Stahlimporte Stahlbranche fordert einen Klimaschutz-Zoll

Der weltweit größte Stahlhersteller ArcelorMittal hatte schon Ende Mai angekündigt, seine Produktion in Europa herunterzufahren. Auch Werke in Deutschland, in Bremen und Eisenhüttenstadt, sind davon betroffen. Die Branche leidet unter einer schwachen Nachfrage vor allem aus der Autoindustrie. Dazu kommen steigende Rohstoffkosten. Das Stahlgeschäft des Essener Industriekonzerns Thyssenkrupp verbuchte zuletzt einen zweistelligen Millionenverlust.



Während die Rohstahlproduktion in Deutschland bis Mai um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen ist, steigt die Erzeugung global – vor allem in China. Die Stahlproduktion im Reich der Mitte stieg allein im April dieses Jahres um fast 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Weltweit stieg die Stahlerzeugung aller 64 Ländern, die an den Weltstahlverband Worldsteel berichten, im April 2019 um rund sechs Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.