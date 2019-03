Streit um Sparprogramm: VW-Betriebsratschef Osterloh geht in die Offensive – und fordert personelle Konsequenzen

HamburgNach der Kritik von Volkswagen-Miteigner Wolfgang Porsche an der Macht des Betriebsrats beim Wolfsburger Autobauer geht die Arbeitnehmervertretung zum Gegenangriff über. Betriebsratschef Bernd Osterloh warf dem Management in einem Interview am Freitag schwere Fehler vor und forderte personelle Konsequenzen.