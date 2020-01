Tierseuche Wie Lanxess von der Schweinepest profitiert

Mit Virkon, so der Name des Mittels, machen die Kölner derzeit gute Geschäfte. Seit 2017 ist der Umsatz jedes Jahr um etwa 27 Prozent gestiegen, erklärt das Unternehmen. Die steigende Nachfrage kommt vor allem aus China. Aber auch in Europa, insbesondere in Osteuropa, ziehen die Verkäufe an. Eben überall dort, wo die Schweinepest wütet. Absolute Umsatzzahlen veröffentlicht Lanxess nicht. Die Tierseuchen-Vorsorge-Gesellschaft, die im Seuchenfall die Landwirte unterstützen soll, hält größere Vorräte an Virkon bereit. Tausend Gramm kosten bei Amazon 36,90 Euro.